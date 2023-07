Adeptos do Benfica invadiram relvado e jogadores foram retirados do campo

Vários adeptos encarnados entraram no relvado após o apito final do jogo entre o Benfica e o Basileia. Jogadores acabaram por ser retirados por questões de segurança.

Quando soou o apito final no Basileia-Benfica (1-3), este domingo, vários adeptos benfiquistas presentes no estádio St. Jakob-Park, na Suíça, invadiram de forma pacífica o relvado para tentarem conviver com os jogadores das águias, pedindo fotografias e autógrafos. Pouco depois, devido à grande afluência e por questões de segurança, a equipa encarnada acabou por rumar aos balneários.

Também por esse motivo, foi decidido que nenhum elemento do Benfica iria prestar declarações no final da partida.