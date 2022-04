Adeptos do Benfica foram ao Leicester-PSV e tiraram selfie com Roger Schmidt

Roger Schmidt tira selfie com adeptos do Benfica

Técnico do PSV tem sido fortemente apontado ao lugar de treinador dos encarnados. Primeira mão dos quartos da Conference League terminou com empate a zero

O Benfica já garantiu que não tem nenhum acordo com qualquer treinador para a próxima época, mas o nome de Roger Schimdt começa a ganhar força junto dos adeptos. Alguns foram ver o Leicester-PSV e, no fim, confraternizaram com o alemão.

No final da partida que terminou empatada a zero e que contou para os quartos-de-final da Conference League, Roger Schimdt tirou uma selfie com fãs do Benfica, que agradeceram a simpatia do ainda técnico do PSV.