Adeptos do Benfica fazem-se sócios do Brugge e belgas tentam travar invasão

Adeptos do Benfica empolgados com jogo na Bélgica

Foram alguns milhares de fãs encarnados que se fidelizaram sócios do Brugge de modo a conseguir comprar ingressos para quarta-feira e ocupar a zona destinada aos anfitriões.

O Club Brugge está a tentar evitar que as bancadas do seu estádio tenham mais adeptos do Benfica do que os regulamentos permitem. O emblema belga detetou uma elevada corrida recente às inscrições para ser sócio do clube e associou que, em vários casos, se tratavam de residentes em Portugal.

Beneficiando da possibilidade de adquirir o ingresso para o jogo da Liga dos Campeões, alguns milhares de adeptos do Benfica, sabe O JOGO, tentaram tornar-se associados do Brugge e, assim, estar na bancada destinada aos locais, mas, provavelmente, de cachecol vermelho. O Benfica, recorde-se, tem cerca de 1500 ingressos disponíveis, devido aos 5 % da lotação, percentagem prevista nos regulamentos da UEFA, e essa maquia de ingressos voou rapidamente.

A inscrição no clube rondaria os 50 euros e estavam ingressos disponíveis por valores entre os 45 e os 90 euros. O Club Brugge está a notificar os adeptos que adquiriram a entrada, prometendo devolver o valor pago pelo ingresso. Recorde-se que o estádio Jan Breydel, em Bruges, tem capacidade para cerca de 30 mil pessoas, tendo o emblema belga já vendido 22 mil ingressos nos primeiros dias de venda, acreditando que terá a lotação completa para o dia histórico na Veneza do Norte, estando, segundo a Imprensa local, disposto a baixar os preços. Esta é a primeira presença dos belgas nos oitavos de final desde que a Liga dos Campeões alterou o formato original.

Ainda que tenha intercetado estes processos de fidelização ao emblema vindos de solo português, muitos adeptos do Benfica recorreram a familiares e amigos que estão a residir no país, de modo a poder garantir um ingresso para o embate da primeira mão dos oitavos da Champions na quarta-feira.