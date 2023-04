Adeptos do Benfica em lágrimas após golo de Chiquinho

Chiquinho abriu o marcador do Gil Vicente-Benfica aos 73 minutos

Vários adeptos do Benfica choraram após o golo de Chiquinho, que inaugurou o marcador aos 73 minutos do encontro frente ao Gil Vicente, em Barcelos, que terminou com o triunfo das águias por 2-0.

O Benfica respondeu assim à goleada do Braga (4-1 na receção ao Portimonense), repondo os seis pontos de distância para os minhotos, e fica provisoriamente a sete pontos do FC Porto, que joga amanhã, domingo, frente ao Boavista, no Estádio do Dragão.