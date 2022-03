Adeptos do Benfica de países fronteiriços rumam a Amesterdão sem bilhete

Elevada procura na Bélgica e no Luxemburgo não pôde ser satisfeita pelos responsáveis das Casas do Benfica.

O Benfica recebeu poucos bilhetes face à elevada procura registada, pelo que poderão deslocar-se a Amesterdão muitos adeptos das águias sem ingressos, com o objetivo de sentir a atmosfera do encontro ou, simplesmente, tentar uma solução de última hora que lhes permita entrar no recinto.

Falamos, nomeadamente, de adeptos benfiquistas de nações fronteiriças aos Países Baixos, como são os casos do Luxemburgo e da Bélgica, onde há significativas comunidades portuguesas.

O JOGO falou com um dos coordenadores da Casa do Benfica do Luxemburgo, Carlos Ribeiro, que confirmou a elevada procura naquele país. "Só vendemos cerca de 170 bilhetes, mas teria vendido pelo menos mais uns 500, tanta foi a procura que tivemos aqui. Foi um sufoco e até tive que me chatear várias vezes, com adeptos que queriam ter bilhete a todo o custo", explicou.

"Tive conhecimento de várias pessoas que vão na mesma para Amesterdão, mesmo sem terem bilhete. Vão tentar conseguir ingresso lá, apesar dos bilhetes para o setor do Benfica, pelo menos esses, estarem identificados com o nome e ser obrigatória a exibição do cartão de cidadão ou do passaporte", acrescentou. O Ajax só cedeu cinco por cento da bilheteira a adeptos portugueses, pelo que se preveem cerca de 3 mil portugueses a puxar pelos encarnados.

"Aqui no Luxemburgo há muita malta doente pelo Benfica. Da comunidade portuguesa aqui no país, uns 80 por cento devem ser adeptos do Benfica", garantiu, explicando depois a relação por vezes conturbada com os adeptos sportinguistas: "Nós damo-nos bem com eles, eles é que às vezes não se dão bem connosco. E tanto assim é que uma vez vieram aqui vandalizar a nossa casa, com pichagens nas paredes."

Na Casa do Benfica de Bruxelas, Albano Figueiredo conta que recebeu apenas cerca de 70 ingressos, que "voaram num instante", também pela elevada procura de ingressos. Esta casa funciona também com serviço de restaurante e não foi muito o tempo disponibilizado a O JOGO para esta conversa. No entanto, Albano sempre contou que este é um ponto de encontro de muitos portugueses que vivem na capital belga. Nomeadamente políticos que estão em funções no Parlamento Europeu. "Todos eles têm cá vindo, mas nem só. O António Costa, por exemplo, esteve cá na semana passada. Mas vêm todos, como o Rangel, a Marisa Matias, mas também do PS e agora até o da Iniciativa Liberal, já cá esteve. É tudo boa gente", disse.