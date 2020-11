Adeptos do Benfica contestam plantel na chegada à Madeira

Chegada incluiu insultos a jogadores, com Grimaldo a ser um dos alvos



Eram apenas três os adeptos que esperaram no aeroporto do Funchal pela saída da comitiva encarnada e com um objetivo claro, que se percebeu de imediato. Com várias frases disparadas em relação a jogadores, com alguns impropérios à mistura, o grupo demonstrou o seu desagrado de forma bem audível, percebendo-se que um dos alvos terá sido Grimaldo. "Estás a rir-te de quê? Pensas que estás no Barcelona", atirou um dos elementos.

Eram 18h00 quando a comitiva encarnada começou a deixar o aeroporto e a encaminhar-se para os autocarros que a transportariam ao hotel no centro do Funchal. Os três adeptos aguardaram junto à barreira mais próxima de um dos autocarros e daí começaram a manifestar-se. Jorge Jesus, Pietra e Rui Costa abordaram o grupo, tendo o agora vice-presidente do Benfica procurado acalmar os ânimos, sempre com vigilância policial por perto. "Os jogadores não respeitam os sócios", queixaram-se ainda ao dirigente das águias.

Aos poucos, todos os elementos da comitiva foram entrando nos autocarros e a situação acalmou instantes antes dos veículos iniciarem a sua marcha para o seu destino final.