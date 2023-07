Adeptos do Benfica acusados pelo MP de agressão e violação de menor

Ministério Público acusou 13 elementos ligados aos No Name Boys, por episódios ocorridos em 2021.

Os 13 arguidos, ainda em prisão preventiva, detidos em janeiro no âmbito de uma megaoperação da PSP contra a violência no futebol vão mesmo ter de responder por vários crimes, entre eles de roubo, ofensas à integridade física, violação agravada, gravações ilícitas, coação agravada, desobediência, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

Segundo noticiou o Jornal de Notícias, o Ministério Público formalizou a acusação contra estes elementos dos "casuals", mas com ligação à claque No Name Boys, do Benfica.

A acusação incide sobre três episódios ocorridos em abril de 2021, junto ao Estádio da Luz, antes ou depois de jogos. Depois de um desses encontros, o grupo "casuals", considerados violentos e conhecidos por não usarem adereços clubísticos, agrediu, ameaçou, molestou sexualmente e apropriou-se de bens de um menor de idade, de apenas 16 anos. A mesma vítima, noutro momento, foi agredido de novo, fotografado sem roupa e roubado quando estava na companhia de um amigo. Numa terceira situação, um dos arguidos roubou com violência bilhetes para o Benfica-Liverpool, também em abril de 2021, a uma outra vítima.