Adeptos do Benfica à espera do autocarro da equipa: cânticos e confiança. Veja o vídeo

Os adeptos do Benfica concentram-se no exterior do Estádio da Luz para receber o autocarro da equipa

Os adeptos do FC Porto, pouco mais de três mil, tiveram autorização para entrar na zona envolvente do Estádio da Luz pouco antes das 16h00, momento oficial da abertura de portas. O clássico começa às 18h00

Saída do Benfica do centro de estágio, no Seixal