Rui Costa responde a adepto do Benfica: "Sabes lá o que é uma auditoria"

Rui Costa, presidente do Benfica

Quando o presidente do Benfica apareceu no exterior do hotel, na Madeira, foi confrontado verbalmente por um dos vários adeptos ali presentes

A chegada do Benfica ao hotel na Madeira, onde a comitiva encarnada está alojada para o jogo com o Marítimo, ficou marcada por um incidente à porta a envolver Rui Costa.

Segundo mostrou a CMTV, quando o líder das águias apareceu na rua acabou confrontado verbalmente por um dos vários adeptos ali presentes e que, até então, estavam a apoiar a equipa.

"Estou aqui há seis meses, o que queres?", reagiu Rui Costa, tendo como resposta do adepto uma pergunta sobre para quando seria conhecida a auditoria: "Sabes lá o que é uma auditoria", lançou-lhe então o presidente das águias.