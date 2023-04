Adepta do Benfica detida no dérbi de andebol por incumprir interdição de recintos desportivos

Distúrbios no interior do Pavilhão da Luz

Tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022.

Uma adepta do Benfica foi detida no Pavilhão da Luz por incumprimento da medida de interdição de recintos desportivos, disse a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

A detida tem 24 anos e a interdição tinha sido decretada por pirotecnia.

O incumprimento foi registado no Pavilhão da Luz, quando a mesma tentava aceder ao Benfica-Sporting em andebol, que é adepta do Benfica e tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022.

Os leões venceram por 34-30 para avançar para as meias-finais da Taça de Portugal.