"Acredito que o Benfica vai à final da Champions e lá estarei na bancada"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Além do êxito no campeonato, que poderá ser o 38.º da história do clube, a ida à final da Champions está nas previsões de Seferovic, avançado cedido ao Celta que concedeu uma entrevista a O JOGO.

Olhando para o momento atual do Benfica no campeonato, acha que ainda é possível não ser campeão?

-Quantos pontos tem de avanço? Dez? Faltam nove jornadas? Impossível. O Benfica vai ganhar de certeza o campeonato, o 38 já não escapa. Como estão a jogar, com a confiança e qualidade que têm demonstrado, é impossível que percam dez pontos nesta ponta final da prova.

Também na Liga dos Campeões, o Benfica está nos quartos de final e para aqui chegar passou em primeiro no grupo onde tinha PSG e Juventus. Isso surpreendeu-o?

-Obviamente que esse desempenho causou alguma surpresa a toda a gente. O PSG com Mbappé, Messi e Neymar, a Juventus também com grandes jogadores... É claro que superar estes adversários foi surpreendente, mas o Benfica tem uma boa equipa que é como uma família, jogam todos uns pelos outros. As outras equipas têm muita qualidade, mas esta época o Benfica está muito bem, a jogar como equipa.

Pode chegar às meias-finais ou até mesmo à final? Acredita que é possível?

-Agora acredito que podem passar à meia-final e sonhar com a presença na final. Estão perto, muito perto, e pelo que conheço vão dar tudo para lá chegar. Tudo é possível. Agora vão defrontar o Inter, uma boa equipa que não está a fazer um grande campeonato na Serie A. O Benfica está melhor que o Inter, aliás, todos vimos as dificuldades que tiveram na eliminatória anterior para eliminar o FC Porto... Acredito no Benfica, acredito que vão passar o Inter e acredito que depois vão chegar à final. Se forem à final, em Istambul, lá estarei na bancada para os apoiar.

Não perca a restante entrevista a Seferovic:

Leia também Benfica Seferovic a O JOGO: "Tenho a minha história no Benfica, deixei a minha marca" ENTREVISTA, PARTE I - É com um discurso sem mágoa que Seferovic olha para as cinco épocas de águia ao peito. Assume-se como adepto e quer estar em Istambul a ver o Benfica ganhar a Champions.