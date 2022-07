"Acredito que Neres vai marcar a história do Benfica e vai ajudar a ganhar títulos"

Geovanni vê o compatriota com qualidade para "marcar a história do Benfica" e até superar o seu legado na Luz. A O JOGO, o ex-jogador diz que a experiência adquirida pelo atacante no Ajax vai facilitar entrada no esquema de Schmidt. Já sobre Everton entende que "esteve muito bem" mas sem ser "extraordinário".

Geovanni foi o último extremo brasileiro a chegar ao Benfica e a conseguir deixar uma marca de afirmação indiscutível, quer em número de jogos, quer em golos: em três temporadas e meia na Luz, somou 131 presenças em campo e apontou 23 tentos.

É por este currículo que o JOGO desafiou o agora ex-jogador de 42 anos a olhar para o momento de mudança nas águias, com um novo treinador estrangeiro (Geovanni foi campeão com outro estrangeiro ao leme, Giovanni Trapattoni, em 2004/05) assim como uma revolução no plantel das águias.