Acordo entre Grimaldo e o Benfica terá sido quebrado pelo lateral

Alejandro Grimaldo terá quebrado um acordo que estabeleceu com o Benfica, em que se dispôs a anunciar em que clube jogaria apenas depois de as contas da I Liga estarem fechadas. Mas esse acordo terá sido quebrado, visto que o Bayer Leverkusen comunicou, na manhã desta segunda-feira, que assinou contrato com o lateral esquerdo até junho de 2027.

De acordo com a "Bola Branca", da Rádio Renascença, este anúncio não agradou aos dirigentes do clube encarnado. O espanhol já teria informado a direção, estrutura e equipa técnica de que iria rumar à Bundesliga, mas o timing do anúncio público não terá sido cumprido.

Grimaldo, de 27 anos, sai a custo zero, em final de contrato, para os alemães, atuais sétimos classificados daquele campeonato. O Bayer Leverkusen está a disputar as meias-finais da Liga Europa - perdeu 1-0 com a Roma no primeiro jogo.