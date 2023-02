Acordão do E-Toupeira: ex-assessor do Benfica, Paulo Gonçalves, pediu acessos a José Augusto Silva

O acórdão, que não foi sujeito a leitura no Juízo Central Criminal de Lisboa - mas a que O JOGO teve acesso -, ditou que o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, fosse condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira.

O ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira.

O acórdão, que não foi sujeito a leitura no Juízo Central Criminal de Lisboa - mas a que O JOGO teve acesso -, ditou ainda a condenação a cinco anos de pena suspensa para o funcionário judicial José Augusto Silva e a absolvição do também oficial de justiça Júlio Loureiro.