Ações do Benfica subiram logo após o anúncio da saída de Jorge Jesus

Pelas 14h20, as ações do Benfica subiam na bolsa 1,54% para 4,63 euros.

As ações do Benfica estavam a subir 1,54% para 4,63 euros, após o clube ter anunciado que chegou a acordo para a rescisão do treinador Jorge Jesus, que vai ser substituído, até ao final da temporada, por Nelson Veríssimo. Pelas 14h20, as ações do Benfica subiam na bolsa 1,54% para 4,63 euros.

Segundo o Jornal de Negócios, esta manhã as ações do Benfica chegaram a valorizar-se 8,55% para os 4,95 euros.

Na segunda-feira, as ações do Benfica caíram 1,51% para 4,56 euros.

Este ano as ações do clube atingiram o valor mais alto em 26 de outubro, nos 5,88 euros, e o valor mais baixo no dia 2 de março com 2,22 euros.

Jorge Jesus deixou esta terça-feira de ser treinador do Benfica, a dois dias da visita ao FC Porto, sendo substituído até final da temporada por Nélson Veríssimo.

A saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, e numa altura em que os encarnados são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de dragões e Sporting.