Ações do Benfica com o valor mais alto desde 2007 após a eleição de Rui Costa

Títulos da sociedade benfiquista, que chegaram a valer 5,2 euros, fecharam nos 5,18.

A eleição do novo presidente do Benfica levou a uma subida da cotação das ações da SAD encarnada, que culminou ontem, quarta-feira, com o valor mais alto desde 2007.

Os títulos da sociedade benfiquista, que chegaram a valer 5,2 euros, fecharam nos 5,18 e superaram assim os 5,08 registados no fecho do mercado no passado dia 8 de setembro - logo após o anúncio da existência de uma proposta para a compra, por 7,8 euros, dos títulos na posse de Luís Filipe Vieira, anterior presidente das águias, que pode encaixar cerca de 5,9 M€ com a venda de 3,28 por cento do capital da SAD .

Os 5,18 euros são um valor que não se via desde 6 de julho de 2007. Nesse dia, pouco depois de a SAD ter colocado as suas ações à venda na Euronext Lisbon, estas fecharam a valer 6,11 euros, fruto das notícias sobre uma possível OPA proveniente da China.

Face à elevada procura, foram vendidos 34118 papéis da sociedade desportiva benfiquista, tendo estas operações rendido 172311 euros. Ainda assim, neste caso o volume de negócios foi inferior ao que se registou a 8 de setembro, dia em que foram vendidas 88205 ações, que atingiram um valor total de 435776 euros.