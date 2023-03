"Achei que iria para o Benfica, já estava praticamente tudo certo"

Bruno Guimarães, agora no Newcastle, recorde que esteve a um passo de rumar à Luz, mas na altura deixou o futebol brasileiro para rumar ao Lyon.

Bruno Guimarães é hoje um dos mais cotados jogadores do Newcastle, mas podia muito bem vestir de águia ao peito. O médio internacional brasileiro admitiu que esteve muito perto de rumar ao Benfica em 2020, ano em que trocou Athletico Paranaense pelo Lyon.

"Existia interesse, houve conversas bem avançadas. Hoje posso dizer que achei até que iria para o Benfica na época, já estava praticamente tudo certo. E, depois, acho que o Benfica não aceitou algumas condições impostas pelo Athletico", referiu, em entrevista à Eleven Sports.

"O Juninho Pernambucano entrou no caminho, entraram outros clubes também e o Benfica acabou por desistir da contratação. Mas eu tinha ficado bastante animado com a possibilidade de ir para o Benfica, achei que iria... Agora, é difícil falar. Depois de tudo o que aconteceu é difícil falar. Mas é um grande clube em Portugal e era sem dúvida uma grande oportunidade, mas o Lyon foi um ótimo caminho para mim, eu fui muito feliz lá no Lyon. Talvez no Benfica pudesse ter ido e ter dado tudo certo ou ter dado tudo errado, não tenho como saber, mas aconteceu o que tinha de acontecer", disse ainda.

Bruno Guimarães, 25 anos, rumou à Premier League na temporada passada. Leva quatro golos e três assistências em 27 jogos pelo Newcastle na atual época.