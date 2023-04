Antigo vice-presidente do Benfica, António Figueiredo, queixa-se da arbitragem e aponta ao FC Porto

"Acha que o Vítor Baía veio falar por falar? Claro que não. Veio falar porque está a servir o objetivo de pressionar os árbitros a tomar decisões a favor do FC Porto". A opinião pertence a António Figueiredo, antigo dirigente do Benfica que dessa forma se refere às queixas do clube encarnado à arbitragem do Chaves-Benfica (1-0).

O segundo penálti [FC Porto-Santa Clara] não tenho dúvidas, mas imagine que no primeiro, em vez de estar lá a camisola de um jogador do FC Porto era do Benfica? O alarido que seria. Eu vi o jogo com atenção e aquilo não é penálti nem aqui, nem na China", acrescentou, ouvido esta segunda-feira no programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

A exibição do Benfica na 28ª jornada não passou em claro a António Figueiredo: #Em Chaves demos uma primeira parte de avanço, resultado totalmente injusto. Na segunda parte o Benfica carregou, mas não conseguiu Por enquanto estamos na frente, com quanyo pontos de avanço", concluiu.