"Academia do Benfica produz um novo talento quase todos os dias"

Cancelo com a camisola do Bayern

João Cancelo explicou como aprendeu a fazer cruzamentos tão bons e realçou a passagem pelo clube da Luz.

João Cancelo representa atualmente o Bayern, por empréstimo do Manchester City, e não esquece o Benfica, onde se formou. O lateral internacional português concedeu uma entrevista às plataformas do clube alemão e explicou como aprender a fazer cruzamentos mortíferos para as defesas contrárias.

"A minha técnica desenvolveu-se por si mesma. Joguei futsal, na escola, cinco contra cinco, em pavilhão. Praticas, especialmente, a técnica, porque tens menos espaço. E joguei futebol, nas ruas, com os meus amigos. Dois ou três deles também eram muito talentosos. Mas o talento não aparece do nada. Mais tarde, assinei pelo Barreirense. Depois, fui para a academia do Benfica, uma das melhores do mundo. Aquela academia produz um novo talento quase todos os dias", afirmou.

Cancelo, 28 anos, chegou à Alemanha no passado mercado de inverno e leva, até ao momento, um golo e quatro assistências em 11 jogos.