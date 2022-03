Academia do Benfica é a mais lucrativa

Benfica somou 379 milhões de euros em transferências desde julho de 2015. João Félix representa 32 por cento desse valor.

A edição número 370 do CIES, Observatório do Futebol, apresenta os 50 clubes que geraram mais receitas desde julho de 2015 com a transferência de jogadores formados nas suas academias. O Benfica lidera a lista com um valor global de 379 milhões de euros, representando a venda de João Félix para o Atlético de Madrid, em 2018/19, 32 por cento desse valor (120 milhões).

O Sporting aparece na 9.ª posição, com 209 milhões de euros transacionados - está incluído Rafael Leão, recentemente condenado a pagar 20 M€ aos leões pela rescisão unilateral de contrato. A saída de João Mário para o Inter, em 2016, traduz a maior fatia nas transferências do Sporting: 22 por cento.

O FC Porto surge no 21.º posto com 136 milhões de euros em transferências. A saída de Fábio Silva para o Wolverhampton, por 40 milhões de euros, representa a maior parte do valor: 29 por cento.

Os espanhóis do Real Madrid dirigiram a segunda academia mais rentável do ponto de vista económico durante o período considerado (330 M€), enquanto o Mónaco completa o pódio (285 M€) à frente do Ajax (282 M€).

Flamengo (15.º), River Plate (27.º) e Santos (28.º) estão nas três primeiras posições para equipas não europeias. Com 2,08 mil milhões, os clubes ingleses foram os que geraram mais dinheiro com as transferências da academia desde julho de 2015, à frente dos franceses (1,62 mil milhões). Os clubes espanhóis (1,41 mil milhões) completam o pódio por país, à frente dos italianos (1,11 mil milhões), dos brasileiros (957 milhões de euros), dos alemães (924 milhões de euros), dos portugueses (831 milhões de euros), dos neerlandeses ( 712 milhões) e dos argentinos (569 milhões).