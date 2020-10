"Acabaram-se as eleições e divisões. O que farei é estar pelo Benfica"

Rui Gomes da Silva reagiu à derrota nas eleições do Benfica, parabenizando o presidente reeleito, Luís Filipe Vieira.

Rui Gomes da Silva parabenizou Luís Filipe Vieira pela vitória nas eleições do Benfica, dizendo que nada mais importa do que todos se unirem em volta do clube. Ainda assim, o candidato pela Lista C - que conseguiu 1,64% dos votos (12341) - disse que espera um resultado melhor.

"Assumo pessoalmente o resultado, não era o que esperávamos. Fico muito feliz com a democracia, já dei os parabéns e desejei as melhores felicidades. Acabaram-se as eleições e as divisões. Muitos parabéns, o que farei é o que sempre fiz na vida, estar pelo Benfica. Nos próximos tempos nada mais do que isso. Ganhar o próximo jogo é o que é preciso", atirou pouco depois de se saber o resultado.