Abel Ferreira foi sondado pelo Benfica há semanas

O treinador está vinculado ao Palmeiras até ao final do ano de 2022

Segundo O JOGO apurou, Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras e bicampeão sul-americano - venceu em anos consecutivos a Taça Libertadores -, ao serviço do emblema brasileiro, recebeu algumas semanas atrás uma sondagem do Benfica, numa altura em que a saída de Jorge Jesus começou a tornar-se uma forte possibilidade.

Desde então não houve mais nenhum contacto com o técnico que está vinculado ao Verdão até ao final do ano de 2022, mas face à saída de Jesus, hoje consumada, fica no ar a possibilidade de uma nova investida num futuro próximo.