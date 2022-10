A vitória do Benfica frente ao Rio Ave: Enzo e João Mário com equipa às costas

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no triunfo por 4-2 frente ao Rio Ave, na nona jornada do campeonato.

Vlachodimos 5

Pouco podia fazer nos golos do Rio Ave, mas pareceu algo surpreendido em ambos os lances.



Gilberto 6

Regressou à titularidade, quatro jogos depois, e voltou a revelar-se bastante ativo ofensivamente.



António Silva 6

Sem muito trabalho, mostrou mais atenção e segurança do que o colega do eixo defensivo.



Otamendi 5

Foi surpreendido por Fábio Ronaldo no primeiro golo, e quase acontecia o mesmo na segunda parte, não fosse Leonardo Ruiz, sozinho, rematar por cima da baliza.