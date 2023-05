Em 2016/17, Eliseu fazia parte do plantel do Benfica e sagrou-se campeão, tendo dado nas vistas por festejar no Estádio da Luz com uma vespa personalizada. Em 2018/19, e embora já não fizesse parte do plantel, o antigo lateral esquerdo também levou a mota ao Marquês no Pombal, aquando da conquista do 37.º campeonato. E na noite de sábado, para celebrar o 38.º título, Eliseu voltou a aparecer com a vespa.

Veja o vídeo: