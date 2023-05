Benfica goleou por 5-1, no sábado, em Portimão, ficando mais próximo do título de campeão nacional, podendo até festejar este domingo, no sofá, caso o FC Porto perca na receção ao Casa Pia. Veja as reações dos jogadores encarnados após o triunfo:

