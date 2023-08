Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador do Benfica, após a conquista da Supertaça, na sequência de uma vitória por 2-0 frente ao FC Porto.

O que significa este título? "É um troféu que vai ficar para sempre e foi isso que disse aos jogadores antes do jogo, que no final das suas carreiras vão olhar para os troféus que ganharam. A Supertaça não é o troféu mais importante, mas foi contra uma equipa forte e é daí o valor acrescido da conquista".

Análise: "Tivemos problemas em encontrar soluções na primeira parte, mas os jogadores procuraram minimizar esse fator, depois dos 30 minutos equilibrámos e após o intervalo mudámos tudo e fomos superiores. Aproveitámos as oportunidades que tivemos e estou muito orgulhoso dos jogadores. Vencer é um bom sinal, estamos contentes e agora é preparar o campeonato".

Mudanças ao intervalo mudaram o Benfica, especialmente com a entrada de Musa: "Na minha opinião não foi só por causa do Musa. O FC Porto fez uma boa primeira parte e merece elogios por isso, principalmente nos primeiros 30 minutos. Às vezes o futebol é assim e há momentos diferentes, eles tiveram o seu ponto alto no início e nós tivemos o nosso na segunda parte. Musa esteve bem na segunda parte mas se virmos todos os jogadores à sua volta, conseguimos recuperar mais bolas e ter um melhor controlo do meio-campo. Os laterais também estiveram mais capazes e conseguimos imprimir mais qualidade no nosso jogo".