"A substituição do Gonçalo Ramos tinha de ser vista com muito cuidado"

O antigo dirigente do Benfica, Gaspar Ramos, olha para as mudanças na equipa, com entradas e uma saída, a dias da Supertaça como algo que pode ter impacto na Supertaça com o FC Porto

"Na preparação não tem grande impacto, o plantel está lá, é esse que trabalha com o objetivo de estar o melhor possível na Supertaça", começa por referir Gaspar Ramos, ouvido por O JOGO, sobre o impacto das mudanças e notícias de mudanças no plantel do Benfica em vésperas de defrontar o FC Porto na Supertaça.

"As saídas podem de algum modo diminuir o rendimento da equipa porque quem sai são normalmente os jogadores influentes.Os jogadores que entram não chegam a tempo de ser utilizados e, por isso, não vamos contar com eles.", disse, também.

A saída de Gonçalo Ramos para o PSG, oficializada esta segunda-feira, é analisada de forma mais detalhada. "Acho que face à situação que se vem vivendo com a saída do Gonçalo Ramos já devia estar a ser preparado um plano B. Penso que são jogadores que têm de ser substituídos. Já no caso do guarda-redes é uma questão de dar mais capacidade. Em relação ao ataque, a substituição do Ramos tinha de ser vista com muito cuidado porque é um lugar fundamental e o treinador tem noção disso", finalizou.