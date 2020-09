"Saída de Rúben Dias? É lamentável. Os sócios são enganados de forma escandalosa"

Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, falou aos jornalistas após exercer o direito de voto na Assembleia Geral do Benfica de aprovação do Relatório e Contas

A saída de Rúben Dias: "Espero que isso não seja verdade, mas este é um desejo de adepto. O que as notícias dizem é que o Rúben Dias está a caminho do Manchester City. Sobre isso digo, é lamentável, uma vez mais os sócios do Benfica são enganados, e são enganados de uma forma escandalosa. Ainda há pouco ouvimos dizer que o Rúben Dias era inegociável, que ia ser o capitão do Benfica, que ia ficar muitos anos. Na primeira oportunidade é vendido"

A derrota na Champions: "A venda tem dois significados. Para aqueles que desvalorizam a derrota na Liga dos Campeões, que o importante era o Famalicão, têm aqui a resposta. As pessoas que desvalorizaram e acharam que era irrelevante perder um jogo da Champions não entenderam que fizeram um mau serviço e que o Benfica perdeu com uma equipa com um orçamento 10 vezes menor. É uma vergonha"

As finanças do Benfica: "Andamos anos a ouvir que o Benfica estava numa situação financeira privilegiada, mas a situação que vamos encontrar é uma situação de grande dificuldade. Vejamos: o Benfica tem 120 milhões de 240 de antecipação de receita da NOS, que viemos a saber porque a NOS deixou no relatório e contas; temos uma conta calcinada de 28 milhões, um empréstimo obrigacionista de 50 milhões e uma venda do Rúben Dias em que vão entrar no máximo de 50 milhões, menos o pagamento das comissões. Íamos vender jogadores por valores astronómicos e estamos a emprestar"

Tempo de mudar: "Fizeram muito pelo Benfica mas vão deixar o Benfica numa situação muito difícil. Movidas por interesses pessoais vai conduzir o Benfica a uma situação difícil. E depois os processos judiciais, a vergonha das acusações, a situação financeira e a delapidação do património do Benfica com jogadores a serem anunciados para a vida mas a saírem após 20/30 jogos."