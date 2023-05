A saída de Grimaldo ainda não era oficial e os adeptos já reagiam: "De um Rolex para um Casio..."

Lateral esquerdo espanhol foi anunciado esta segunda-feira como reforço do Bayer Leverkusen

Após muitos rumores sobre o futuro, Alejandro Grimaldo foi anunciado esta segunda-feira como jogador do Bayer Leverkusen, deixando assim o Benfica a custo zero e tendo assinado um contrato até 2027 com o emblema orientado por Xabi Alonso.

O timing para o anúncio é que não foi do agrado dos adeptos benfiquistas, que já no domingo, quando a saída do lateral esquerdo foi dada como praticamente certa, embora não fosse oficial, fizeram mostrar o descontentamento nas redes sociais do jogador.

Confira alguns dos comentários - que aumentaram de forma significativa esta segunda-feira - na última publicação do espanhol:

- "Com que então trocas o Benfica pelo Leverkusen? De um Rolex para um Casio"

- "Sete anos de Benfica para saíres a custo zero para o Bayer?"

- "Trocaste um Ferrari por um Twingo"

- "Bayer Leverkusen??? Isso é um passo atrás na carreira Grimaldo..."

- "Leverkusen?!? Queres lutar para não descer de divisão? Valoriza-te miúdo..."

- "Não tinhas um clube melhor para escolher?"

- "Boa sorte Grimaldo. Espero que chegues a várias meias-finais da Taça da Alemanha e que consigas a tão desejada entrada direta na Liga Europa com regularidade!"

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)