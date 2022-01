"A revelação de escutas de conversas privadas trata-se, em última instância, de um ataque ao Benfica"

Encarnados lançaram a newsletter News Benfica com a pergunta: "A quem interessa a devassa do Benfica?"

O Benfica voltou a criticar publicamente a divulgação das escutas que têm vindo a público nas últimas semanas e que envolvem várias das figuras do clube encarnado nos últimos anos. Para os encarnados, trata-se de um ataque ao clube.

"A revelação, seletiva e a conta-gotas, de escutas de conversas privadas cujo conteúdo não tem qualquer relevância criminal trata-se, em última instância, de um ataque ao Benfica", escreveu o clube encarnado, na newsletter News Benfica.

O Benfica recordou ainda casos passados para se queixar da divulgação pública de documentos e da violação do segredo de justiça.

"Ainda não há muito tempo o Clube foi vítima de um roubo de emails, sofrendo consequências irreparáveis em função da inqualificável divulgação ao público, para mais de forma truncada e deturpada, de conteúdos estritamente internos e que afetaram a sua reputação. Desta feita estamos perante uma situação em que um instrumento de investigação das autoridades competentes - as escutas - é colocado, numa clara violação do segredo de justiça, à disposição de quem não tem pejo em escancarar a privacidade de outrem", referiram os encarnados, que ainda lançaram várias questões para o ar no final do texto.

"Qual a relevância criminal do conteúdo das conversas privadas vindas a público? A quem interessa esta devassa do universo Benfica? A quem beneficia a fragilização, a erosão e a destruição do Sport Lisboa e Benfica? Haverá alguma organização (ou indivíduo) capaz de passar incólume perante a exposição pública de conversas privadas, incluindo desabafos de ocasião, frustrações do momento ou pensamentos em voz alta? Onde estão os limites? O Estado de Direito exime-se de responsabilidades? Não há mesmo nenhuma autoridade disponível para colocar um travão nesta violação grave de direitos fundamentais?", questionaram.