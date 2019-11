O central passa para o topo dos mais bem pagos do plantel encarnado, ficando blindado com cláusula de 100

Benfica e Rúben Dias levaram a bom porto as negociações para a renovação do contrato do defesa até 2024, subindo a sua duração numa época e disparando a cláusula de rescisão dos 66 para os 100 milhões de euros. Em termos salariais, o camisola 5 também salta para o lote de jogadores mais bem pagos do plantel encarnado, passando a auferir, ao que O JOGO apurou, cerca de dois milhões de euros líquidos, tal como pretendia.

Seguindo a estratégia traçada pela SAD para reter o máximo possível de talento e evitar a saída de jogadores-chave para Bruno Lage, Rúben Dias é mais um dos que vê, assim, ser recompensada a sua afirmação como elemento essencial da equipa do Benfica: Ferro, Gabriel e Grimaldo também já haviam recebido novos contratos e, claro, melhores salários. No caso do internacional português, várias vezes apontado por Luís Filipe Vieira como candidato a futuro capitão do Benfica, esta renovação ajuda a suster, pelo menos para já, o avanço de colossos europeus. O jogador, que já leva 103 jogos pelas águias, assume que agora "a responsabilidade aumenta para um patamar onde nunca tinha estado" e diz que sempre esteve "tranquilo" durante as negociações. "A minha cabeça esteve sempre onde devia. Tanto eu como o clube queremos ganhar e trazer títulos para casa", disse Rúben Dias, que esteve ao lado de Vieira e do empresário Jorge Mendes, assim como da família.

O central, que cometeu um penálti decisivo frente ao Leipzig, falou da importância de uma defesa segura. "É um factor muito importante numa equipa que quer vencer. Não podemos, quando corre mal, não assumir e quando corre bem querer tudo só para nós", disse, desejando que a equipa, frente ao Marítimo, "vire a página na altura certa" dado que "o foco total está no campeonato". Rúben falou, ainda, do seu exemplo para os jovens: "Trabalho para mim e para o clube, que me dá todas as condições e isso é a minha obra de arte, a minha maneira de inspirar jovens e adeptos."

Presidente vê o "futuro capitão" como um "animal de competição"



Luís Filipe Vieira lembrou que Rúben Dias tem 13 anos de casa e voltou a apontá-lo como "futuro capitão" das águias. "É um grande líder, tem talento e é muito cobiçado na Europa. Era uma das peças fundamentais para o que perspetivo para o futuro. Rúben é um animal de competição", afirmou o presidente do Benfica, frisando ser "lógico que o clube faça todo o esforço" financeiro por um jogador com grande cotação. "Falou-se de ofertas, mas nós e ele estivemos sempre serenos. O Benfica desejava-o. Queremos gente do clube cá dentro e jovens competidores como ele, gente para competir a sério pelo Benfica", referiu.