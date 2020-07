A recandidatura de Vieira e o treinador: "Está entregue ao presidente e bem"

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, falou esta quarta-feira sobre a atualidade do clube.

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, falou esta quarta-feira à Antena 1 e a recandidatura de Vieira à presidência foi um dos assuntos abordados.

"É algo natural de quem tem liderado este longo e difícil percurso. Concluída que foi a consolidação financeira e patrimonial, é altura de entrar num novo ciclo com redobrada ambição, em que o foco passa a ser a componente desportiva. Queremos um Benfica cada vez mais ganhador e houve apoio unânime dos órgãos sociais", comentou.

O líder das águias avança para eleições depois de na Madeira, após a derrota com o Marítimo, ter deixado no ar a possibilidade de "abandonar" o clube. "Cada um tem de refletir bem e ponderar bem pela responsabilidade do cargo. São sempre decisões difíceis mas felizmente foi uma decisão que nos deixa satisfeitos", disse Varandas Fernandes.



Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho já anunciaram a intenção de também eles avançarem para o ato eleitoral. Ter alternativas é bom, mas Vieira é a melhor solução, defende o dirigente. "O Benfica é um clube responsável e democrático. Todos os sócios que se encontram em pleno direito podem concorrer e por isso há que respeitar as candidaturas, estando estatutariamente enquadradas. Mas tem de se ter um conhecimento profundo do clube e uma coragem enorme em preservar a estrutura e tudo o que foi feito nos últimos anos. E quem tem melhores condições para o fazê-lo é Vieira", apontou.

O novo treinador também não passou em claro. "A questão do treinador está com o presidente, e bem. Temos um técnico interino que tem os seus objetivos e o dossiê do treinador está entregue ao presidente", disse sobre o tema.