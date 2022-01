A recuperar de uma lesão, Radonjic diz ter saudades da bola

A recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, o Internacional sérvio aproveitou as redes sociais para mostrar que trabalha no relvado

Afastado das opções no Benfica desde 19 de novembro, Radonjic confessa que já sente falta de jogar e da bola.

O internacional sérvio está a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, tendo, numa publicação no Instagram nesta segunda-feira, colocado diversas fotografias nas quais é possível observá-lo em pleno relvado do Seixal e em contacto com o esférico. A trabalhar para o regresso, o camisola 23 escreveu a seguinte legenda: "Senti a tua falta."