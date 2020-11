A reação do presidente da Casa do Benfica de Famalicão ao polémico vídeo da urna

Ricardo Pinheiro vinca que a responsabilidade não pertence à Casa.

O vídeo do momento em que uma urna de voto é selada na Casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão, no dia das eleições do clube, está a gerar polémica nas redes sociais, com muitas críticas à fragilidade do método utilizado para fechar a mesma.

Ricardo Pinheiro, presidente da Casa do Benfica de Famalicão, reagiu. "Estas imagens foram filmadas por alguém que estava a representar uma lista. A Casa do Benfica de Famalicão apenas empresta o físico para fazerem as eleições, não tem nada a ver com o que se passa lá dentro", assegurou ao Correio da Manhã.

"Os funcionários do Benfica que estavam lá e as duas listas lá representadas assistiram a tudo. Na parte de fora estavam cerca de 20 pessoas apoiantes de uma das listas, a filmar tudo. O clima tornou-se tão hostil que foi preciso chamar a polícia. A Casa do Benfica de Famalicão não tem nada a ver com isto, apenas empresta o edifício para fazer as eleições", completou.