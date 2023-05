A reação do Benfica às buscas realizadas pela Autoridade Tributária na Luz

Megaoperação visando milhões de euros em transferências de jogadores de futebol,

O Benfica emitiu um comunicado na sequência das buscas de que está a ser alvo esta quarta-feira, por parte da Autoridade Tributária, à semelhança do que acontece com FC Porto e Sporting.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD confirma que está desde o princípio da manhã a ser objeto de diligências de busca por parte das autoridades judiciais. A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD manifesta a sua total disponibilidade para colaborar com as entidades competentes, como sempre tem acontecido até aqui. No estrito respeito pelo segredo de justiça existente no âmbito da investigação em curso, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD não fará mais qualquer comentário sobre esta matéria", pode ler-se.

A Autoridade Tributária confirmou a realização de buscas, por suspeitas de fraude e fraude qualificada, envolvendo 67 mandados de busca, três dos quais a SAD e 28 a escritórios de advogados, empresas de contabilidade e empresas de agentes de desportivos.

"No âmbito da investigação de diversos processos-crime instaurados por suspeitas da prática de atos passíveis de configurar ilícitos criminais de fraude e fraude qualificada a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através da Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) na qualidade de Órgão de Polícia Criminal, colocou no dia de hoje, em curso a "Operação Penálti", informou a AT, em comunicado.

A AT detalha que as buscas no âmbito da investigação de crimes relacionados com negócios do futebol profissional, consubstanciou no cumprimento de 67 mandados de busca, sendo 36 mandados de busca domiciliária e 31 mandados de busca não domiciliária, sendo três a Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) e 28 a escritório de advogados, gabinetes de contabilidade e empresas de agentes de desportivos.

O fisco informa que estiveram envolvidos cerca de 250 efetivos, entre 122 inspetores tributários e aduaneiros da Unidade dos Grandes Contribuintes e da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e Ações especiais (DSIFAE), com o apoio operacional 117 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR e magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais.