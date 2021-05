A reação do Benfica ao ataque à claque do Sporting: "Total repúdio"

Um grupo de elementos com ligações à claque do Benfica, Diabos Vermelhos, foi esta segunda-feira responsável por um ataque que visou membros da claque do Sporting, Torcida Verde, em Alvalade.

As informações iniciais apontam para 12 adeptos, que chegaram ao local em duas viaturas ligeiras e uma mota, tendo dos confrontos resultado feridos. Houve necessidade de alguns dos envolvidos receberem assistência médica.

Perante o sucedido, o Benfica reagiu em comunicado, garantindo "total repúdio e distanciamento face a qualquer ato de violência".

COMUNICADO

"Na sequência dos acontecimentos ocorridos esta tarde, envolvendo adeptos do Benfica e do Sporting, a direção do Sport Lisboa e Benfica reafirma o seu total repúdio e distanciamento face a qualquer ato de violência.

Sejam provocados por adeptos do Benfica ou de qualquer outro clube, não deixam de ser isso mesmo, atos de violência, nos quais não nos revemos e que prejudicam a imagem do futebol português e do desporto nacional.

Deixamos igualmente claro que tais acontecimentos devem ser devidamente punidos pelas autoridades competentes e não podem ser imputados a quem se pauta por uma postura sã e correta na sua atividade desportiva."