A reação do Benfica à multa por críticas ao VAR: "Isto é uma aberração"

Emblema encarnado recorreu à sua newsletter diária para comentar a multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O Benfica recorreu esta quarta-feira à sua newsletter diária para reagir à multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF à SAD do Benfica, no valor de 33660 euros, na sequência do processo disciplinar instaurado devido às críticas ao trabalho de Bruno Esteves, VAR no jogo com o Moreirense, na Luz (1-1).

"Que VAR é este que valida este golo?", questionaram os encarnados, na altura, defendendo que o golo do Moreirense não deveria ter sido validado por um eventual fora de jogo de Rafael Martins no momento do cruzamento.

"Em nenhum momento se procurou atingir a honorabilidade ou diminuir a dignidade de quem toma decisões durante um jogo de futebol. Mas não podemos ser condenados pelo exercício da opinião livre e construtiva como sempre fizemos. Isto é uma aberração de um mesmo Conselho de Disciplina que consegue atirar castigos para as férias e outros para as calendas, consoante os interesses dos visados", pode ler-se na "News Benfica" desta quarta-feira.