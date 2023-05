A reação de Enzo Fernández depois de garantido o título pelo Benfica

Médio argentino joga atualmente no Chelsea.

Enzo Fernández, médio que se transferiu do Benfica para o Chelsea no passado mercado de inverno, reagiu ao triunfo do Benfica frente ao Santa Clara, por 3-0, e consequente conquista do 38.º título de campeão nacional.

"Parabéns, benfiquistas", publicou o internacional argentino, campeão mundial, nas redes sociais.

O Benfica marcou por Gonçalo Ramos (7 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma seca de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.