A reação de Chiquinho após bisar pela primeira vez com a camisa do Benfica

Chiquinho marcou dois dos quatro golos da vitória do Benfica com o Estrela Amadora, na noite desta terça-feira

Chiquinho bisou pela primeira vez com a camisa do Benfica. Satisfeito com o desempenho, afirmou que estava ansioso por uma oportunidade na equipa de Jorge Jesus.

"Há muito que procurava alguns minutos, tenho trabalhado bem, mas o principal era ter ganho e conseguimos esse objetivo", disse.

Chiquinho marcou o primeiro e o terceiro golo do Benfica, aos 42' e 62'. No primeiro, aproveitou a recarga após remate de Diogo Gonçalves defendido por Leão. No segundo, recebeu passe de Pedrinho, matou no peito e rematou à meia volta.

"Sinto-me bem, o mais importante era passar e conseguimos esse objetivo, estamos todos de parabéns", finalizou o atleta, feliz com o resultado e o desempenho particular.