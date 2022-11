Declarações de António Silva após o triunfo do Benfica em casa do Estoril, por 5-1.

Dois golos marcados: "Não era algo que esperava. Esperava a vitoria e aconteceu com um resultado avultado e que traduz o que se passou"

Evolução: "O Benfica está recheado de grandes centrais, quem jogar vai estar preparado. Hoje estou eu, amanhã podem estar outros."

Série invencível do Benfica: "Confiamos no processo do míster, as coisas estão a correr bem e esperamos que continuem assim."