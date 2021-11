A primeira reação pública de Lucas Veríssimo à grave lesão: "Serão meses difíceis"

Central não volta a jogar esta época.

Lucas Veríssimo deixou na manhã desta terça-feira uma mensagem nas redes sociais, na sequência da grave lesão que o irá afastar dos relvados até final da temporada.

"Serão meses difíceis, de muita dedicação e superação. Seguir trabalhando para voltar ainda mais forte. Obrigado a todos pelas mensagens. Resiliência! Seguimos", escreveu o central brasileiro no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Verissimo (@lucasverissimo)

Lucas Veríssimo sofreu uma "entorse grave do joelho direito", com rotura do ligamento cruzado anterior, e enfrenta um "período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época", informou o Benfica na segunda-feira.

"O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 7 de novembro de 2021 [domingo], sofreu entorse grave do joelho direito, com lesão multiligamentar", começou por indicar o clube lisboeta no sítio oficial na internet.

Na mesma nota, o Benfica explica que os exames complementares ao central confirmaram uma "rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo" e que o jogador será sujeito a uma intervenção cirúrgica.

A lesão do jogador aconteceu no jogo de domingo, frente ao Braga, da 11.ª jornada da Liga Bwin, que as águias venceram por 6-1, e no qual o central saiu lesionado aos 34 minutos.