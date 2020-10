A posição de Noronha Lopes quanto ao provável adiamento das eleições do Benfica

Candidato reage ao possível adiamento das eleições.

Depois de o Governo anunciar a proibição de circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro, ganha peso a possibilidade de adiamento das eleições do Benfica, agendadas para dia 30.

João Noronha Lopes, candidato à presidência do emblema encarnado, já reagiu tomando uma posição quanto a uma possível nova data.

"Perante a decisão do Conselho de Ministros de proibição de circulação entre concelhos de 30 de outubro até 3 de Novembro, antecipamos um mais que provável cenário de adiamento das eleições do Sport Lisboa e Benfica. A pedido do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, marcaremos presença em reunião agendada para amanhã às 15h com o objetivo de discutir esta situação", pode ler-se, antes de deixar claro que pretende que as eleições se realizem a um sábado, ao contrário do que estava agendado.

"Ainda assim, tomamos desde já uma posição clara. Deve aproveitar-se esta oportunidade para agendar o ato eleitoral a um sábado, garantindo as melhores condições para que este se realize com o mínimo risco possível para a saúde pública e com a maior participação possível dos associados do Benfica, permitindo a estes conciliarem a sua vida profissional com a disponibilidade necessária para o voto ao longo de um dia inteiro", concluiu.