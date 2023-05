"A paixão no Benfica é algo impressionante, que nunca tinha vivido"

Declarações de vários jogadores do Benfica, no final do encontro com o Santa Clara (3-0)

Fredrik Aursnes:

Título: "Estou à espera de poder levantar o troféu, é um sentimento fantástico."

Paixão no Benfica: "A paixão no clube é algo impressionante, que nunca tinha vivido. Quando viemos para o estádio, para ser sincero, vi essa paixão impressionante".

António Silva:

Época e percurso: "Do que já senti como adepto e do que vejo em fotos e vídeos, é algo que é incrível. Vou experienciar pela primeira vez como jogador. Acima de tudo, temos de reforçar o que conquistámos. Foi uma longa época, com muitos altos e baixos. Tínhamos os pontos de avanço e tivemos depois de batalhar até ao último jogo. Felizmente, somos campeões e ninguém se vai recordar do caminho."

Youth League e título nos seniores: "Sabia que ia gritar 38, mas não como jogador. Hoje, sou jogador-adepto. A Youth League contribuiu para estar aqui, mas o 38 é do Benfica, dos adeptos, que são quem move o clube. Hoje, festejamos como nunca".

João Neves:

Sensações: "A sensação é muito boa. Não se volta a repetir."

Aproveitar o momento: "No futebol, tudo muda muito rápido, para o bom e para o mau. Temos de aproveitar cada momento."

Sobre o golo ao Sporting: "Foi muito bom marcar pelo Benfica, foi o meu primeiro golo profissional. Foi uma emoção muito grande, foi incrível".