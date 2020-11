A opinião de Everton Cebolinha: "Acho que foi o meu melhor jogo pelo Benfica"

Everton Cebolinha marcou no Marítimo-Benfica

Everton Cebolinha marcou o golo decisivo na vitória do Benfica, por 2-1, em casa do Marítimo

O golo: "Fico feliz pelo golo e principalmente pela vitória. Jogar aqui é muito difícil e ainda na temporada passada aqui perdemos. Comportámo-nos bem, conseguimos a reviravolta e ganhar três pontos muito importantes"

Os pés no chão: "Os resultados não estavam a aparecer e esta vitória traz a confiança que estava a ser perdida. Trabalhámos bem e sabíamos que íamos reverter o quadro com os pés no chão e trabalho. Felizmente fizemos uma grande partida"

A exibição: "Fiquei feliz com a exibição. Acho que foi o meu melhor jogo pelo Benfica. Para quem vem de fora, a adaptação ao futebol europeu é difícil e para mim não foi diferente. No entanto toda a gente me tem dado confiança e isso é importante"