A mensagem de Rui Costa para os juniores do Benfica: "Que época brilhante..."

Equipa de sub-19 dos encarnados juntou à Youth League o campeonato nacional, conquistado na última jornada, diante do Braga

Com sofrimento à mistura, o Benfica conquistou neste sábado o título nacional de juniores, ao bater, por 3-0, o Braga, no Seixal. Rui Costa deixou uma mensagem de parabéns no site oficial, destacando toda a temporada da equipa de Luís Castro.

"É com renovado orgulho e vaidade que vos endereço os parabéns pela conquista do Campeonato Nacional de juniores. Que época brilhante, que trajeto notável que culmina, para muitos de vós, com a conquista deste campeonato e o título de Campeão Europeu. Parabéns aos jogadores, equipa técnica, staff e a toda a direção do Benfica Campus. A vossa excelência e superação é uma referência e um orgulho para todos no Sport Lisboa e Benfica", pôde ler-se no site dos encarnados.

Na luta pelo título, Benfica e FC Porto terminaram com os mesmos 33 pontos, 10 vitórias, três empates e uma derrota, mas a diferença de golos de 21 dos encarnados fez a diferença perante a de 20 dos portistas.