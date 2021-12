A mensagem de Otamendi nas redes sociais após o violento assalto

Otamendi é um titular indsicutível no Benfica

Jogador e família viveram momentos complicados

Nico Otamendi viveu horas complicadas no passado domingo, depois de regressar do encontro com o Famalicão. O internacional argentino foi assaltado e amarrado, tendo a família mais próxima assistido a tudo. Nas redes sociais, já reagiu e agradeceu apoio.

"Olá a todos. Eu e a minha família estamos bem. Muito obrigado pelas vossas mensagens, ajudam a passar melhor esta situação. Um grande abraço", escreveu, nas suas contas pessoais.

Jorge Jesus já falou sobre o tema, também, garantindo que um dos capitães de equipa não será opção para o encontro com o Covilhã, a contar para a Taça da Liga.