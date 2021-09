A mensagem de Lucas Veríssimo depois da estreia pela Canarinha

Central fez os cinco primeiros minutos contra a Argentina, mas não contou

Lucas Veríssimo até fez os primeiros cinco minutos no Superclássico da América do Sul, diante da Argentina, mas pelo que aconteceu a seguir a verdadeira estreia do central do Benfica com a Canarinha aconteceu só nesta sexta, diante do Peru.

Na sua conta de Instagram, o central, que tem sido uma das figuras do Benfica neste início de época, mostrou-se grato pela oportunidade de jogar numa das melhores seleções do planeta.

"Só tenho de agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, pelos sonhos que têm vindo a ser realizados. Vestir esta Amarelinha é algo inexplicável, algo do outro mundo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus! Obrigado a todos que participaram e que me ajudaram a alcançar este sonho!", escreveu o defesa, nas redes sociais.