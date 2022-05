A mensagem de Lucas Veríssimo: "Cada dia mais próximo..."

Central do Benfica ainda recupera de uma grave lesão sofrida em novembro passado.

Lucas Veríssimo dá passos firmes rumo à total recuperação, depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos a no dia 7 de novembro, na goleada (6-1) do Benfica frente ao Braga. Este sábado, o central brasileiro publicou imagens nas redes sociais da sessão de trabalho que realizou no Seixal. "O caminho é longo e cada conquista dentro do processo vale muito. Cada dia mais próximo de voltar a fazer o que amo", escreveu.

Lucas Veríssimo, 26 anos, chegou ao Benfica no mercado de inverno da última época. Fixou-se como um habitual titular e em 2021/22, até à grave lesão, realizou 18 jogos, com três golos marcados.