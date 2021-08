A mensagem de Lázaro nas redes sociais após reforçar o Benfica: "Honra enorme"

Valentino Lázaro, reforço do Benfica

Internacional austríaco é reforço dos encarnados por empréstimo do Inter.

Valentino Lázaro, internacional austríaco que esta terça-feira foi oficializado como reforço do Benfica, por empréstimo do Inter, deixou uma mensagem nas redes sociais, dando conta da honra que terá ao vestir a camisola do emblema encarnado.

"Olá Benfica, podemos começar. É uma honra enorme fazer parte deste grande clube a partir de hoje", começou por escrever.

"Vou dar o meu máximo para que possamos ter sucesso juntos. Mal posso esperar pelo meu primeiro jogo no Estádio da Luz. Vamos com tudo! Glorioso SLB!", concluiu.