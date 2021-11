A mensagem de João Mário após abandonar a convocatória da Seleção Nacional

João Mário festeja com os companheiros um golo do Benfica

Médio do Benfica saiu lesionado ainda na primeira parte na receção das águias ao Braga, no domingo, jogo que a formação comandada por Jorge Jesus venceu por 6-1.

João Mário saiu esta segunda-feira da convocatória da Seleção Nacional, depois de no domingo ter deixado o duelo entre Benfica e Braga - da 11ª jornada da Liga e que as águias venceram por 6-1 - ainda na primeira parte, com problemas físicos.

O Benfica esclareceu a lesão do jogador - contusão lombar à direita - e o médio deixou uma mensagem nas redes sociais, destacando a goleada dos encarnados e desejando boa sorte aos companheiros da seleção portuguesa para os jogos decisivos que se avizinham.

"Grande jogo de todos ontem [domingo] e uma resposta incrível contra um grande adversário. Tempo de recuperar bem também e desejar toda a sorte a Portugal nestes dois jogos decisivos", pode ler-se na publicação do médio.